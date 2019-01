L'Aquila, agenti del posto fisso di Polizia di Ovindoli segnalano due giovani intenti a fumare spinelli sulle piste da sci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Droga sulle piste e pericolo per gli sciatori ad Ovindoli. La stupida moda di portare e fare uso di hashish e marijuana sulle piste sembra continuare senza sosta ma i controlli stanno cercando di ridurre il fenomeno. Durante gli ultimi servizi portati avanti dagli agenti del posto fisso di Polizia coordinati dal dirigente della Squadra volante della Questura dell’Aquila, Giuseppe Maria Della Ragione sono state controllate circa 60 persone, con l’esecuzione di alcune perquisizioni personali. Due di queste hanno permesso di riscontrare il possesso, di due ragazzi uno della Provincia di Ancona, l’altro di Viterbo che si trovavano entrambi a poca distanza dagli impianti di risalita di circa dodici grammi di marijuana che, ovviamente, è stata sequestrata. Entrambi sono stati segnalati alla Prefettura della provincia di residenza per il possesso, per uso personale, di sostanze stupefacenti. Un’attività quella portata avanti dagli agenti del posto fisso di Polizia della gettonata località sciistica importante soprattutto dal punto di vista della sicurezza sulle piste da sci dove in passato si sono registrati diversi incidenti a causa di alcol e soprattutto sostanze stupefacenti.