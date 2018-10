L'Aquila, il 19 ottobre ore 16 a Bariscino (Sala Consiliare) importante tavola rotonda sulla donazione e trapianti rene.

L’ANTR ( Associazione Nazionale Trapiantati di Rene) sezione di L’Aquila in collaborazione con la ASL di L’Aquila ( Centro Regionale Trapianti , Chirurgia dei Trapianti, Coordinamento Locale Ospedale San Salvatore) organizzano per domani a Barisciano presso la Sala consiliare comunale alle ore 16.00 una importante tavola rotonda dal titolo: “L’ULTIMO DONO…IL PIU’ BELLO”. L’occasione per informarsi sull’argomento donazione e trapianto di organi anche grazie alla presenza di medici che operano nel settore ed alla testimonianza di pazienti trapiantati. La popolazione è invitata a partecipare. © RIPRODUZIONE RISERVATA