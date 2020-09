L'Abruzzo alla ribalta del tennis nazionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In una settimana, il “piccolo”ha ospitato duee unAssoluti. Un bel risultato, soprattutto in questo periodo così particolare.Campionati italiani di terza categoria maschili ae femminili aCon grande soddisfazione degli stessi partecipanti, che hanno potuto godere a pieno delle bellezze d'Abruzzo in clima ancora pienamente estivo.“Un torneo di prestigio non solo per Vasto ma per tutta la regione Abruzzo”, spiega il direttore del torneo. “L’ennesimo importante torneo che viene assegnato a questo circolo. Il campionato italiano è un trampolino di lancio soprattutto per i ragazzi delle scuole tennis ed è molto avvincente”. Così è stato, con un nome su tutti ed è quello di, che si è laureato tricolore sia nel singolare sia nel doppio (insieme a. Il portacolori del circolo tennissi è imposto sue sui fratelli63-64.In questo fine settimana a Vasto ci saranno anche i campionati italiani femminili Under 12.Un po' la stessa storia si è ripetuta aldove nel campionato dedicato alle donne la regina indiscussa è stata la esile grossetanaLa sua agilità ha creato grandi problemi alla bolzanina62-62. Il giorno prima la Parigi (in coppia connon aveva dato scampo ain 64-60.direttore del torneo è stato“Ci pace sottolineare come la nostra realtà teatina stia lavorando nel segno della continuità. Da anni ospitiamo manifestazioni importanti sia tra gli uomini sia tra le donne, anche per il futuro abbiamo in programma ad esempio open di massimo livello. Non è stato facile allestire questo campionato italiano, mi riferisco a tutta la situazione legata al Covid, ma alla fine ha prevalso la testardaggine abruzzese”. E anche la proverbiale ospitalità.Scriviamo sui nostri taccuini questi due nomi: Vito Dell'Elba e Irene Parigi. Da domani comincia per loro una nuova vita tennistica.Infine, i campionatiche si sono disputati sui campi di SGT Sport Sambuceto, che hanno visto il dominio dinegli uomini e la vittoria combattutissima ditra le donne.A.Picchione (ct Aq) / R. Salomone (ct Aq) 3/6 6/2 6/1. Singolare femminile: A.Artimedi (ct Mosciano) / L.Vallone (ct Tortoreto) 7/5 6/7 6/4. Doppio maschile: M.Terenzio (ct Pescara) / A.Sciulli (ct Pescara) vs A.Artieri (ct Mosciano) /Y. Guerra ( ct Mosciano) 7/5 6/2. Doppio femminile: A. Camplone (ct Pe) /G. Roselli (ct Pe) vs O. Maesfranck (ct Tortoreto) /A. Lanciaprima (ct Tortoreto) 6/1 6/4.