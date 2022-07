Il principino Marchisio ospite di San Salvo, gita in barca a punta Aderci

Una grande ondata di affetto ha travolto Claudio Marchisio, ospite dello Juventus Club San Salvo nella serata di gala di ieri. L'ex calciatore dei bianconeri e della nazionale ha apprezzato le bellezze della costa, rilanciando sul suo profilo Instagram le immagini della Riserva di Punta Aderci, ammirata durante una escursione in barca.

Vivace e ricco di contenuti l'incontro con i giornalisti, al Lido L'Ancora di San Salvo, poi in serata l'appuntamento con le decine di tifosi del sodalizio bianconero che non hanno perso l'occasione di incontrare il Principino. «Da quando ho smesso di giocare posso ammirare e scoprire luoghi che prima mi era impossibile vedere per i ritmi affrontati. Sono contento di andare in posti nuovi e, grazie a persone del luogo, come è accaduto qui, scoprire angoli nascosti». Il grande affetto ricevuto anche a San Salvo «fa particolarmente piacere, sono contento per quello che ho cercato di dimostrare in campo e fuori, non solo indossando la maglia della Juve ma con i gesti e le parole».