Falciato in motorino a 15 anni da una Smart scura, caccia al pirata della strada

È caduto dal motorino a Città Sant'Angelo, battendo violentemente il capo a terra ed è rimasto sull'asfalto in stato di incoscienza. Sono gravi le condizioni di un ragazzo di quindici anni vittima di un incidente stradale in viale Petruzzi, nella zona dei centri commerciali. Il giovane stava percorrendo la rotatoria quando, sulla base di dichiarazioni che però sono tutte da verificare, sarebbe stato urtato da un'autovettura, probabilmente una Smart di colore scuro, che poi si sarebbe allontanata.

L'allarme è stato dato da un passante, che ha chiamato la centrale operativa del 118. Sul posto è stata inviata un'ambulanza e i sanitari hanno anche chiamato la polizia locale. Il ragazzo inizialmente era in stato di incoscienza, per un trauma cranico commotivo, ed è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Gli accertamenti diagnostici eseguiti non hanno evidenziato ematomi, ma solamente due fratture. Nella serata di ieri comunque in medici non avevano ancora sciolto la prognosi, riservandosi forse di farlo dopo una notte di osservazione.

Gli agenti della polizia locale, diretti dal comandante Alessandro Marzuoli, stanno ora effettuando tutte le indagini per cercare di ricostruire l'evento: soprattutto per capire se ci sia stato il contatto con un'altra autovettura e se quindi sia configurabile a carico della persona che si è allontanata il reato di omissione di soccorso. Un aiuto potrebbe arrivare anche dalle numerose telecamere di videosorveglianza che sono presenti in zona e che, pur non avendo registrato direttamente l'incidente, potrebbero però fornire indicazioni sull'autovettura. Di cui qualcuno avrebbe fornito modello e colore. Ma si tratta di dichiarazioni che ora la polizia locale sta cercando di verificare. In ogni caso, se l'informazione fosse corretta, il passaggio e il numero di targa del mezzo potrebbero essere stati acquisiti. Si sta cercando anche di accertare l'identità di chi ha chiamato i soccorsi.