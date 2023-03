Falcia una donna sulle strisce, pirata della strada rintracciato dopo un anno

Lunedì 20 Marzo 2023, 08:20







Rintracciato, dopo un anno, un presunto pirata della strada. L'uomo, O.R., 60 anni, residente ad Alba Adriatica, è stato denunciato per lesioni e omissione di soccorso. Il 60enne, stando alle indagini condotte dai carabinieri della locale stazione - un anno fa avrebbe investito una donna sulle strisce pedonali nei pressi del centro commerciale Iper a Colonnella e invece di fermarsi e prestare soccorso, avrebbe accelerato facendo perdere le sue tracce. Per rintracciare il presunto responsabile sono state determinanti le immagini di videosorveglianza della zona e la testimonianza di alcuni testimoni che subito dopo l'investimento fornirono ai militari intervenuti sul posto parte della targa, colore e il modello dell'auto. I militari prestarono il primo soccorso alla donna e allertato il 118. La donna, poi, venne trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Omero e dimessa dopo un giorno di ricovero con dieci giorni di prognosi.