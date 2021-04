Penne, morto infermiere di 52 anni. E' il terzo lutto all'ospedale dalla scorsa estate

Un’altra perdita per l’ospedale di Penne: è scomparso Antonio Colarossi, 52enne infermiere della medicina. Da meno di un anno era malato e stava per andare in pensione anticipata. Dall’estate scorsa, altri due lutti hanno sconvolto il San Massimo. E ora, la precoce scomparsa di Colarossi, un uomo benvoluto e piuttosto conosciuto, originario del centro storico pennese. Lascia i genitori Francesco e Francesca. Il funerale oggi alle 16,30 all’Annunziata.

