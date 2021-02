Ritira l'auto dal carrozziere e si schianta: l'incidente è mortale. E' il retroscena del sinistro costato la vita a Salvatore Calderone, 66 anni. L'incidente, in Abruzzo, lungo la Fondovalle Sangro già teatro di innumerevoli incidenti mortali.

La vittima, originaria della provincia di Catania, era residente da un quarantennio a Pennadomo e stava rientrando a casa dopo essere stato da un carrozziere della zona sangrina per ritirare la sua fiammante Fiat 500 d’ epoca, di colore rosso. All’andata l’aveva accompagnato un amico. L’ incidente si è verificato verso mezzogiorno nel tratto tra Piane d’ Archi e Bomba, a 500 metri dallo svincolo di Roccascalegna, al km 59 + 300, non distante dal cavalcavia Malpassaggio.

La Fiat 500 si è scontrata frontalmente con una Volkswagen Golf Gtd proveniente dal senso opposto di marcia, sulla direttrice monti – mare, condotta da A.R, 22 anni, operaio di Guardiagrele rimasto illeso. La Golf aveva appena azzardato un sorpasso su un’ Audi A4 che lo precedeva in un tratto rettilineo e con linea continua. La A4, pure speronata, era condotta da C.G, 62 anni, residente a Lanciano, rimasto lievemente ferito e trasportato al Renzetti. Dopo l’urto la 500 di Salvatore è finita per schiantarsi contro il guard rail. L’ utilitaria si è accartocciata nella parte anteriore e il potente impatto non gli ha lasciato scampo. Dopo il sinistro la Fondovalle è stata chiusa, col traffico dirottato sulle strade secondarie.

