Incidente sulla statale, si ribalta con l'auto: ferita una ragazza

L'AQUILA - Un incidente stradale si è verificato oggi intorno alle 16 lungo la statale 17, all'altezza del bivio che porta alla Villa comunale da un lato e a Pianola dall'altro. Per cause da accertare, un'utilitaria con a bordo una ragazza è finita fuori strada, ribaltandosi. L'impatto è stato violento: la giovane è stata soccorsa in pochi minuti da vigili del Fuoco e 118. A quanto sembra non avrebbe riportato gravi conseguenze. Rallentamenti al traffico.