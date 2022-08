Incendio minaccia una villetta, c'è la mano di un piromane

Mette fuoco in un punto non a caso, tra i ginepri, e poi fugge lasciando dietro di sé fiamme e fumo e i residenti di Colle Sapone (L'Aquila) con il fiato sospeso. C'è la mano dell'uomo e molto probabilmente la stessa che da anni si diverte ad appiccare incendi sempre nella stessa zona, dietro il rogo che intorno alle 13.30 nella parte alta di Colle Sapone, a poca distanza dal Polo scolastico, ha fatto temere il peggio. Sul posto è intervenuto anche un elicottero dei vigili del fuoco di Pescara. Per fortuna l'arrivo massiccio di squadre dei vigili del fuoco, di personale della Protezione civile regionale e dei volontari di associazioni specializzate nell'antincendio boschivo, hanno evitato il peggio.

Le fiamme hanno lambito una villetta in legno, salvata grazie alla presenza proprio di una squadra di vigili del fuoco. Sul posto è arrivato anche il personale dei carabinieri-forestali in servizio alla Procura della Repubblica, insieme ai colleghi della stazione dell'Aquila. Ascoltata una testimone che ha indicato il punto esatto dell'innesco, alcune piante di ginepro poste a bordo strada, con il vento che ha poi spostato il rogo anche dall'altra parte della strada. Anche lì la presenza sempre di ginepri (piante molto combustibili) ha allargato il fronte dell'incendio di parecchi metri quadrati. Dopo due ore circa di lavoro, i soccorritori sono riusciti a domare le fiamme mentre l'elicottero dei vigili del fuoco, arrivato da Pescara è stato fatto tornare alla base.