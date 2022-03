Incendio e fumo nero alla centrale elettrica: paura a San Donato. I residenti: «Abbiamo sentito un'esplosione»

Paura a San Donato di Pescara dove si è verificato un incendio alla centrale elettrica. I residenti parlano di uno «scoppio», avrebbero sentito un boato poi il fumo nero. Sul posto di vigili del fuoco di Pescara. L'incendio è scoppiato attorno alle 12,35. Dai primi rilievi dei vigili del fuoco alla centrale ci sarebbe stato un problema

trasformatore elettrico ad alta tensione e da lì sarebbe partito l'incendio che ha mandato in tilt molte utenze di Pescara. La situazione al momento è sotto controllo, ma ci sono molte di utenze senza fornitura: manca la luce a una parte di Pescara, nella zona aeroporto, a San Silvestro, a Villa Raspa di Spoltore, a Francavilla e Torrevecchia Teatina.

APPROFONDIMENTI ABRUZZO Foto

Alle 13,30 l'incendio era stato già domato. L'asse attrezzato è stato chiuso per sicurezza. Alcune migliaia di utenze sono state disattivate, ma l'Enel le sta via via ripristinando con manovre di telecontrollo. Sul posto oltre ai vigili del fuco le Volanti della polizia coordinate dal dirigente Paolo Robustelli. Il problema è partito da un trasformatore di una cabina di prima distribuzione. Foriunatamente non ci sono state persone coinvolte nell'incidente alla stazione di via Tirino.