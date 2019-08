Teramo, incendio in una ditta di imballaggi: a fuoco 50 pannelli solari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi pomeriggio, intorno alle 14, il capannone della ditta "Lesti palletts", nella zona Industriale di Sant'Atto a Teramo, è stato interessato da un incendio che si è propagato sull'impianto fotovoltaico installato in copertura, coinvolgendo circa 50 pannelli fotovoltaici. Per spegnere il rogo sono intervenute due squadre di vigili del fuoco di Teramo.Complessivamente sono stati impiegati 9 uomini, con un'autopompa, un'autobotte e un'autoscala.L'incendio è stato contenuto dai getti d'acqua frazionata utilizzata dai vigili del fuoco ed è rimasto confinato al tetto. Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha anche impedito che le fiamme potesse estendersi all'intero impianto fotovoltaico. Sul posto è intervenuta anche una ditta specializzata in impianti elettrici che ha provveduto a disattivare le parti dell'impianto sotto tensione, per consentire ai vigili del fuoco di rimuovere i pannelli parzialmente bruciati e procedere alla bonifica completa dell'incendio.