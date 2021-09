Italia-Lituania in diretta alle 20:45: probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

Mercoledì 8 Settembre 2021, 16:48

Dopo i due mezzi passi falsi contro Bulgaria e Svizzera, l'Italia di Roberto Mancini non può più sbagliare. Colpito dalle tante defezioni, soprattutto in attacco, il ct campione d'Europa, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, contro la Lituania, nella gara valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in programma in Qatar nel 2022, ha un solo obiettivo: vincere. E, possibilmente, farlo con qualche gol di scarto.

Italia-Lituania, le probabili formazioni

Senza Federico Chiesa, Ciro Immobile e Lorenzo Inzigne, il tridente titolare che ha abbandonato il ritiro della Nazionale per tornare "a casa", Mancini dovrà mischiare le carte soprattutto in attacco, e affidarsi a un trio inedito per l'Italia: a prendersi l'incombenza di mettere la palla in rete ci saranno, infatti, Federico Bernardeschi, Giacomo Raspadori e Moise Kean.

Ma il mister jesino ha cambiato i suoi piani anche per quanto riguarda difesa e centrocampo. mentre rimane una certezza Gianluigi Donnarumma tra i pali. Con la panchina di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, al centro della retroguardia punterà su Francesco Acerbi e Rafael Toloi, che potrebbe però anche non partire dall'inizio per fare spazio ad Alessandro Bastoni. Sugli esterni ci saranno, invece, Davide Calabria e Giovanni Di Lorenzo. Ancora in ballottaggio anche Jorginho e Bryan Cristante, con il primo favorito sul romanista, per guidare la metà campo azzurra con Matteo Pessina e Manuel Locatelli.

Orfani, invece, del loro allenatore Valdas Ivanauskas, positivo al Covid, i lituani andranno alla ricerca dei loro primi tre punti con una formazione non troppo lontana da quella delle ultime due uscite contro Irlanda del Nord e Bulgaria. In porta ci sarà Sektus, mentre in difesa Lasickas, Satkus, Utkus, Baravykas completeranno la linea a quattro. I due mediani saranno Megelaitis e Simkus, Novikovas, Cernych e Kazlauskas formeranno il tridente alle spalle dell'unica punta Dubickas.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Toloi, Acerbi, Di Lorenzo; Pessina, Jorginho, Locatelli; Bernardeschi, Raspadori, Kean. All.: Mancini

LITUANIA (4-2-3-1): Setkus; Lasickas, Satkus, Utkus, Baravykas; Megelaitis, Simkus; Novikovas, Cernych, Kazlauskas; Dubickas. All.: Razanauskas.

Italia-Lituania, dove vederla in tv e streaming

La partita tra Italia e Lituania sarà visibile in chiaro su Rai1, e in HD, dalle 20:45. Sarà disponibile anche anche in streaming su RaiPlay.