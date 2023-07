Giulianova, svaligiata la casa del violinista Andrea Castagna

Svaligiata l'abitazione del professor Andrea Castagna, docente di violino al conservatorio. Teramano di origini (il papà è stato per un periodo direttore del conservatorio teramano intitolato a Gaetano Braga), ha una casa a Giulianova in via Como, dietro l'ufficio postale del Lido. Abitazione che l'altra notte è stata messa a ferro e fuoco dai ladri.

C'è una nuova tecnica usata dai malviventi professionisti per provare a svaligiare le abitazioni. I criminali seguono le auto di grossa cilindrata e quindi sanno che si tratta di persone facoltose. Una volta che il proprietario si ferma, parcheggia l'auto e va via, magari con i famigliari, loro piombano immediatamente sull'autovettura e la forzano per vedere se all'interno sono state lasciate le chiavi di casa, cosa che spesso succede ed ora più che mai andrebbe evitata, Quando le trovano, danno uno sguardo al libretto di circolazione per vedere dove abita il proprietario e partono in direzione di quell'abitazione.

L'altra sera il professor Castagna si era recato a Mosciano assieme alla famiglia per assistere ad una manifestazione.

Così i malviventi sono facilmente entrati nell'abitazione di via Como sapendo che in quel momento era disabitata ed hanno potuto rubare tutto quello che hanno potuto, sapendo di avere del tempo a disposizione. Hanno portato via orologi, gioielli ed altri preziosi ed anche soldi per un bottino che si aggirerebbe sulle ventimila euro fuggendo via indisturbati.

Bruttissima sorpresa per il docente di violino quando è tornato a casa con la famiglia nel vedere quello che avevano combinato i ladri, per cui la mattina dopo non gli è restato altro da fare che presentare una denuncia per furto contro ignoti ai carabinieri.