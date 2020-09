Bagnini in spiaggia anche a settembre: donna ferita salvata dalle onde

Sabato i dirigenti e i bagnini di Costa Sicura avevano festeggiato la chiusura della stagione di sorveglianza sulle spiagge per la prima volta senza un annegamento nel tratto da Martinsicuro a Giulianova. Ma, purtroppo, la domenica successiva sono annegate due persone. Alla luce di quanto accaduto, un gruppo di balneari giuliesi ha deciso di continuare a servirsi della sorveglianza in mare prolungando i contratti fino a ieri. Mai scelta fu più felice ed azzeccata. In mattinata, sulla spiaggia ancora piena di bagnanti alla ricerca dell’ultimo sole, soffiava un leggero vento. In molti erano a fare il bagno e anche un donna che nuotava da sola e che era arrivata all’altezza delle boe che delimitano le acque sicure a trecento metri dalla riva. È accaduto che il vento si è alzato, il mare si è increspato ed è aumentata la corrente.



Il vento spirava da nord verso sud per cui la donna era destinata a finire contro i massi del porto. La scena non è sfuggita agli assistenti bagnanti Lorenzo Comisso e Anaka Vasil: sono corsi in acqua ed hanno raggiunto la donna che la corrente intanto aveva spinto verso i massi, ferendola. È stata tratta in salvo e riportata a riva. Una volta al sicuro, smaltita la pura ha rifiutato il trasferimento in ospedale per farsi medicare alcune escoriazioni alla schiena. Lei, una sessantenne, era al mare da sola. Soddisfazione è stata espressa dall’amministratore Francesco D’Antonio, che, con la sua Cosa Sicura si era subito messo a disposizione degli chalet: «Le nostre spiagge sono ancora affollate - ha detto - e i controlli non sono mai pochi, un bravo ai due assistenti per la loro tempestività e la disponibilità a riprendere il lavoro ad estate ormai finita».

© RIPRODUZIONE RISERVATA