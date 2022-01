Martedì 25 Gennaio 2022, 08:50

Il male se l'è portata via in sei mesi. Tantissime sofferenze da quando aveva scoperto la malattia ma l'aveva vissuta come una prova che Dio le aveva messo sul suo cammino. È morta all'ospedale di Teramo suor Monika Simo, 54 anni, indonesiana, madre superiora della Congregazione Imitazione di Gesù e della sua casa, l'Istituto Castorani di Giulianova dove aveva accudito per 20 anni tanti bambini della Materna e dell'Asilo Nido.

Una presenza affettuosa, caritatevole soprattutto nei confronti di bambini meno fortunati come quelli che trovano assistenza in un orfanotrofio. Di lei dice la direttrice del Castorani, Manuela Gasparrini: «È andata via in punta di piedi, così come arrivò quel pomeriggio di febbraio del 2003. È stata il mio braccio destro, la certezza che l'amore, l'attenzione, l'affetto e la cura non mancassero mai. Ha nutrito col suo immenso amore i nostri bimbi e li hai tenuti per mano fino a trovare la loro mamma. Ci mancherà la sua voce pacata e rassicurante, ci mancheranno i tuoi consigli, i tuoi abbracci, ci mancherai tu. Riposa in pace Ike».

Tanti i ricordo emozionanti. «Mi dispiace molto, ricordo quando davi i biscotti a Giorgio mio prima di andare via e gli dicevi a bassa voce mettili in tasca». «Sorella, mamma, amica, i tuoi ragazzi ti porteranno sempre nei loro cuoricini» ed infine «sei nel regno del cielo con altri bimbi, hai amato i nostri come tuoi non ti dimenticheremo mai». Per l'ultimo saluto sono tornati anche il padre e altri parenti. I funerali questo pomeriggio alle 15 nel Duomo di San Flaviano.