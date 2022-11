Ladri nella villetta dell’albergatore Alessio Casaccia: rubati 100mila euro

Hanno portato via tutto o almeno tutto quello che potevano. È il più consistente bottino dei tanti furti che si sono verificati negli ultimi mesi in città. Il colpo è quello messo a segno nella villetta di Alessio Casaccia, titolare con il padre Angelo di uno dei più famosi e rinomati alberghi della città, l’Hotel Cristallo a Giulianova, in provincia di Teramo, che, tra l’altro, resta aperto anche d’inverno. Ed è per questo che anche ieri pomeriggio Alessio era al lavoro nell’ufficio del suo albergo situato all’incrocio tra via Gasbarrini e il lungomare Zara nord. La villetta in cui abita si trova, invece, in via Amendola nella parte alta della città, sulla strada che da Giulianova porta a Mosciano.

I ladri hanno atteso evidentemente che il titolare del “Cristallo” lasciasse la villetta per recarsi al lavoro e quindi sono potuti entrare sapendo che in casa non c’era nessuno e quindi hanno agito senza essere disturbati e, peraltro, con tutto il tempo che avevano a disposizione, sapendo che il proprietario sarebbe tornato a sera inoltrata. Come in effetti è stato. E al suo rientro Casaccia si è accorto del furto. Ha trovato un quadro desolante, le sue cose gettato all’aria, cassetti aperti, il contenuto buttato a terra e poi ha visto subito la cassaforte aperta, che era stata forzata, e i ladri avevano portato via tutto quanto conteneva: oro, orologi, soldi e altri preziosi. Da quello che si appreso, il valore del furto si aggirerebbe attorno ai centomila euro. Il bottino più consistente che i malviventi sono riusciti a racimolare negli ultimi tempi.

IL PRECEDENTE Quello della cassaforte forzata e, con tutta probabilità tagliata con una cesoia, riporta alle mente un furto che si è verificato, guarda caso sempre di domenica sera, nell’abitazione della fisioterapista Carla Massetti in via Cupa, sempre a Giulianova Alta. In quel caso due malviventi entrarono in casa mentre la famiglia si trovava tutta al piano inferiore, si chiusero nella camera dove era sistemata la cassaforte, la tagliarono con una cesoia e rubarono quanto in essa contenuto. Massetti sentì dei rumori provenienti dal piano superiore e con il suo compagno si affrettò a salire nell’appartamento, la piano di sopra. Cercarono di entrare nella stanza dove era custodita la cassaforte, ma i ladri si erano chiusi dal di dentro per poter mettere a segno il colpo senza essere disturbati e poi si dileguarono nella notte saltando addirittura dal balcone al primo piano.

Altro furto che ha fatto preoccupare è quello che ha visto come involontaria protagonista un’impiegata delle Poste di Giuliva Alta che è tornata a casa quando i ladri si trovavano ancora dentro e che comunque sono riusciti a fuggire con soldi e preziosi. Tornando al colpo dell’altra sera Casaccia ha avvertito subito i carabinieri che sono subito intervenuti nella villetta per un sopralluogo e per l’avvio delle indagini.