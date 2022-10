Furti in città, preso di mira il negozio surgelati "Giorgio mare". Scoperta una gang

Furto al negozio di alimenti surgelati “Giorgio mare”, in via Trieste, a Giulianova, in provincia di Teramo. Un ladro è entrato all’interno del locale quando la commessa era sul retro e non si è accorta dell’intruso, che ha raggiunto il registratore di cassa ed ha rubato l’incasso, circa 700 euro riuscendo a far perdere ogni traccia. I carabinieri lo hanno identificato grazie all’uso delle telecamere che hanno potuto visionare ieri. Non possono arrestarlo perché è trascorsa la flagranza, ma sanno chi è e che ha commesso altri furti in questi ultimi mesi, piccoli e grandi, sempre a caccia di soldi o prodotti alimentari. E con lui, è stato identificata un’altra persona e a volte i due “lavorano” insieme tanto da formare una piccola gang. Stanno uscendo altre denunce e i militari, sulla scorta della collaborazione dei cittadini, avrebbero individuato anche una delle sedi in cui viene sistemata la refurtiva quando non si tratta di soldi ma di oggetti. Uno di questi particolari magazzini è quella che era la sede degli anziani.

Parroco scopre i ladri e li mette in fuga dalla canonica

Sulla spiaggia da molti anni è sistemata quella che viene chiamata “casetta degli anziani”, organizzata dal Comune di Giulianova, dove, soprattutto nelle belle giornate, glia anziani vanno a trascorrere alcune ore insieme. Nel tempo ignoti hanno tagliato alcune tende che permettevano di entrare nel locale e hanno gettato all’aria tutte le sedie in legno e dentro sono state trovate delle bottiglie di birra e, secondo alcuni abitanti della zona, di notte sarebbero entrate dentro delle persone e si pensa che il tutto sia legato al mondo della droga e dei furti. Fatto sta che al momento la vecchia casetta è inservibile e brutta a vedersi, per cui o va rimossa o va rimessa in sesto, anche se per ragioni di sicurezza la maggior parte dei residenti del quartiere e anche dei balneari ne chiede la demolizione. Nei giorni scorsi si sono verificati furti in periferia e gli abitanti di traversa Mari, nella campagna giuliese, chiedono, oltre a maggiori pattugliamenti da parte dei carabinieri, anche che il Comune sistemi la zona con l’illuminazione che non c’è e che favorisce la malavita.

F.Mar.