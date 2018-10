Caffè con una falsa banconota da 50 euro: denunciato ragazzo di 24 anni

La Squadra Mobile di Chieti ha denunciato un pugliese, D.F. di 24 anni per detenzione e spendita di banconote false in un bar del centro cittadino. I fatti risalgono al primo pomeriggio di ieri quando D.F., dopo aver effettuato alcuni acquisti, tentava di pagare la merce con una banconota da 50 euro risultata poi di sospetta falsità. Suo malgrado,erano presenti nel medesimo esercizio alcuni operatori della Squadra Mobile ai quali non sfuggiva l’intera scena e che provvedevano a bloccare e identificare. Quest’ultimo, vistosi scoperto, tentava di disfarsi anche di un’ulteriore banconota dello stesso taglio gettandola nel cestino dei rifiuti del locale, che veniva debitamente recuperata e sequestrata. Accompagnato presso i locali della Questura, D.F. - a conclusione delle attività di rito - veniva rilasciato ed informato che sarebbe stato denunciato in stato di libertà.



