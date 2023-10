Gioielli scomparsi durante il trasloco, anziana denuncia. I carabinieri: sono stati il figlio e la nuora

Prima il dispiacere di scoprire che qualcuno le aveva portato via dei gioielli di valore non solo economico ma soprattutto affettivo, poi il dolore di apprendere dalla viva voce dei carabinieri che gli autori di quel furto li aveva dentro casa: il figlio e la nuora, ora denunciati in stato di libertà. E’ quanto hanno scoperto recentemente i carabinieri della stazione di San Demetrio (L'Aquila), al termine di una indagine nata dopo la denuncia presentata da una 85enne del posto dopo essersi accorta della sparizione di gioielli in oro del valore di alcune migliaia di euro.

L’anziana si era accorta dell’ammanco dopo un trasloco. Qualcuno aveva portato via i monili in oro dalla cantina di altra abitazione. Di qui la denuncia ai carabinieri della stazione di San Demetrio nei Vestini. I militari, diretti dal maresciallo Tommaso De Pietro, hanno dopo poco tempo diretto le attenzioni sui familiari dell’anziana, gli unici a sapere del nascondiglio scelto dalla stessa per mettere al sicuro i preziosi.

Di qui l’iniziativa di svolgere degli approfondimenti presso i vari negozi compro-oro presenti in città.

Una intuizione che ben presto si è rivelata azzeccata. Infatti, i carabinieri hanno scoperto come in due occasioni, il figlio e la nuora dell’85enne, avessero rivenduto i gioielli presso uno dei compro-oro dell’Aquila, ricavandone un contro valore in denaro contante di circa mille euro. Purtroppo però l’intervento dei carabinieri è arrivato solo poco dopo che i gioielli prendessero la strada di Roma per essere fusi.

La catalogazione fotografica effettuata per Legge dalla stessa attriti commerciale ha permesso ai carabinieri di sottoporre le stesse foto alla parte offesa che li ha riconosciuti immediatamente. In quel frangente i militari dell’Arma di San Demetrio sono stati costretti a rivelare all’anziana anche gli autori del furto: P.G. di 58 anni e D.P.S. di 50 anni, rispettivamente figlio e nuora, che sono stati denunciati a piede libero.