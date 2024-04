Gioia morta nello schianto. Chi guidava l'auto? Affidata una super perizia

Chi era alla guida dell’auto in cui è morta la ventenne Gioia Muliere, la notte di Pasqua , in via Francesco Ippoliti, a San Benedetto dei Marsi? Quale la dinamica del tragico incidente in cui la Mito Alfa Romeo è andata a impattare contro un muretto? A questi quesiti dovrà rispondere il consulente della Procura, Cristiano Ruggeri, nominato dal pm Chiara Lunetti, per sciogliere gli ultimi i dubbi sull’ incidente mortale.

Secondo una prima ricostruzione , M.C,. 24 anni, il fidanzato della ragazza, che ha riportato fratture agli arti, ricoverato in ospedale, avrebbe detto agli investigatori che non guidava lui. Ora saranno le perizie , quella autoptica e quella dinamica, a chiarire quello che è accaduto. Il medico-legale Antonio Tombolini, nominato dalla Procura (presente il perito della famiglia Muliere, Giuseppe Calvisi), che ha eseguito l’autopsia sulla salma della ragazza morta, a giorni consegnerà, alla Procura, la relazione degli esami effettuati dove tra l’altro stabilirà se i traumi riportati dalla giovane sono compatibili con la posizione del guidatore.

Le risultanze dell’esame autoptico saranno successivamente confrontate con le conclusioni del perito della Procura per sciogliere definitivamente i dubbi.( Ricordiamo che a Ruggeri tra l’altro è stata affidata la perizia della bimba morta con l’altalena a San Pelino).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ai fini processuali infatti sarà importante capire la dinamica dell'incidente dove attualmente , Il giovane fidanzato ,risulta iscritto sul registro degli indagati per omicidio stradale. Il ragazzo tra l'altro sarebbe stato trovato con un tasso alcolemico sopra il consentito.