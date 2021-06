Futsal donne, il Montesilvano campione d'Italia

Il Montesilvano è campione d’Italia. Con l’ emozionante vittoria di 2-3 in rimonta sulla corazzata Città di Falconara, le ragazze di Santangelo (in foto) espugnano un Palabadiali in festa con 500 tifosi surriscaldati ed altre centinaia di supporter dorici davanti a un maxischermo in piazza del Municipio, pronti a fare la festa.

Una grande prova di carattere e di cuore per D’Incecco e socie, sotto di due gol dopo i primi due minuti di gioco ma capaci di ribaltare in modo spettacolare la gara nella ripresa. Le biancazzurre vanno sbuito sotto 2-0 con i gol di Pato Dal’Maz e Taty. Nella ripresa un Montesilvano trasformato riserva alle avversarie lo stesso avvio choc subito ad inizio gara: a partire dal 4’ due prodezze di Guidotti e Xhaxho a distanza di 15’’ riportano in parità il match. A 7’55” Il sorpasso firmato da capitan D’Incecco. Il Montesilvano perde un paio di palloni preziosi per chiudere la partita. In un finale da batticuore, il Montesilvano soffre senza paura fino alle lacrime di gioia al fischio finale.