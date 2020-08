© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente di, era il primo pomeriggio di ieri quando è morto, 45 anni, piccolo imprenditore edile del Vastese. Era sulla sua Fiat Punto, proveniente da sud, e viaggiava in direzione Pescara. Stando alla ricostruzione fatta dai carabinieri, la vittima avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta. Dal senso inverso arrivava una, di colore grigio, guidata da Tommaso B., del ’68, di Ortona, che stava andando al lavoro. L’impatto è stato violento e inevitabile: nessuno dei due mezzi, nonostante il tentativo, è riuscito ad evitare l’urto. Distrutte lenella parte anteriore e per il 45enne, nonostante sia entrato in azione l’airbag, non c’è stato scampo.L’uomo che è deceduto potrebbe anche aver avuto un malore, dato che, secondo alcuni, prima dell'impatto, la vetturasulla via. Oppure all’origine della tragedia potrebbe esserci un sorpasso azzardato. Una donna che ha assistito alla scena ha consegnato un video alle forze dell’ordine, che di certo sarà di aiuto nella ricostruzione della dinamica, al vaglio degli investigatori. I mezzi sono stati posti sotto sequestro dalla Procura di Lanciano (Ch) che ha disposto anche. Esami che saranno seguiti nei prossimi giorni a Chieti.«Lamanda era titolare di un'attività artigianale e si occupava di ristrutturazioni - dice il sindaco di Palmoli,-. Era molto conosciuto, in paese e nei dintorni, per la sua attività, ma anche perché era socievole e sempre presente nelle manifestazioni organizzate. E' una grave e traumatica perdita, che lascia il segno. Qui abbiamo sospeso tutte le iniziative in programma, anche la festa per l'insediamento del nuovo parroco, il 4 agosto. E' un momento di dolore e stiamo accanto alla famiglia. Alla mamma Gloria, al papà Alberto e alla sorella».