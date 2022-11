Terremoto, forte scossa nelle Marche: avvertita anche nel Teramano

Brutto risveglio questa mattina poco dopo le sette per i teramani: una scossa di magnitudo 5.7 localizzata nel nord delle Marche, sull'Adriatico, a largo di Fano, li ha fatti sobbalzare dal materasso. La terra ha tremato per alcuni lunghissimi secondi. Qualcuno è sceso anche in strada in strada. In moltissimi sui propri profili social hanno scritto: «Scossa», e giù centinaia di commenti. «Sono terrorizzata», «Con i miei figli siamo scappati in piazzetta». Dopo qualche minuto ci sono state altre cinque scosse. La più violenta dopo la prima è stata di magnitudo 4.1. Al momento sembra non si registrano danni a cose o persone. Comunque molti genitori si chiedono se mandare regolarmente i figli a scuola.