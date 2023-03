Film sugli immigrati, il regista Riccardo Milani gira in Marsica

«Gioia dei Marsi diventa set cinematografico» ha annunciato con orgoglio il sindaco Gianluca Alfonsi, commentando l'arrivo del regista di fama internazionale nel piccolo Comune a rischio spopolamento, come un'occasione d'oro per far conoscere una realtà in cui si respira ancora un grande senso di comunità. Il borgo di Gioiai è uno dei set cinematografici scelti dal regista Riccardo Milani per il suo nuovo film. "Le riprese sono iniziate l'altro giorno- spiega il sindaco Gianluca Alfonsi-. Una macchina organizzativa poderosa ha piacevolmente "invaso" il nostro Comune fin dalle prime luci dell'alba. Finalmente una importante lente d'ingrandimento sulla realtà dei piccoli comuni montani!».

Un film sul fenomeno dell'immigrazione e dell'integrazione con un'attenzione particolare alla Marsica. Questo il progetto che Milani, che ha diretto film come "Benvenuto presidente" o "Come un gatto in tangenziale", vuole realizzare nel territorio. «L'idea di Milani, che ben conosce la nostra realtà, è quella di creare una pellicola sul fenomeno dell'immigrazione- ha spiegato il sindaco- nel nostro paese c'è una grande comunità pakistana, ci sono poi molti cittadini marocchini e dell'Europa dell'Est. Ma alle riprese parteciperanno anche immigrati degli altri centri marsicani e in particolare quelli ucraini. Nel primo sopralluogo, ha avuto modo di parlare con alcuni di loro, di vedere dove abitano e cosa fanno. Siamo molto orgogliosi che abbia scelto Gioia per questo suo progetto».

Insieme a sua moglie Paola Cortellesi, Milani è amante ormai da anni delle terre dell'orso bruno marsicano, raccontato già sul grande schermo con la pellicola "Il posto dell'anima", che compie 20 anni. Le riprese per il nuovo film vede protagonista l'attore Antonio Albanese accolto con entusiasmo nel centro marsicano. Il primo cittadino di Gioia ringrazia tutti coloro che stanno permettendo la realizzazione di questo importante progetto cinematografico: «Un onore poter avere ospiti della nostra comunità registi e attori del calibro di Milani e Albanese che ringrazio per la grande sensibilità e il tratto d'umanità che li contraddistingue. Un grazie sentito agli splendidi ragazzi della Protezione civile magistralmente coordinati dal mio assessore Nicola Antonelli, ai vigili urbani, ai dipendenti comunali». E continua: «Al fraterno amico arch. Fabrizio Aureli, fondamentale punto di riferimento con Milani, ai responsabili della produzione e ai tanti concittadini che si sono messi gratuitamente a disposizione dando la dimostrazione di una comunità accogliente e dinamica e infine al mio consigliere comunale Alfonso Raffaele nelle sue nuove vesti di attore».