Crolla scala del Globe Theatre di Roma: feriti sette studenti e cinque adulti di Roseto

Crollo del Globe Theatre di Roma, 12 feriti: si tratta di sette ragazzi e 5 adulti del liceo Saffo di Roseto degli Abruzzi. «E' di 12 il bilancio dei feriti» rimasti coinvolti nel crollo di una scala del Globe Theatre di Villa Borghese, a Roma. «Si tratta di 5 adulti e 7 ragazzi» di una scuola di Roseto degli Abruzzi, in gita nella Capitale. Lo ha reso noto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Nessuno è in condizione di pericolo di vita. Hanno tutti riportato patologie traumatiche.

I feriti sono studenti dell'istituto Saffo da Roseto degli Abruzzi in gita scolastica a Roma, che al momento del crollo si trovavano al piano più alto, al terzo anello. «Stavamo uscendo dopo lo spettacolo ed è ceduta una scalinata. Gli alunni sono caduti tra le travi da un'altezza di circa tre metri, dal terzo al secondo piano» racconta la docente

Chiarina Maggitti che stava accompagnando la scolaresca. «Stavamo scendendo le scale dopo lo spettacolo - racconta una studentessa abruzzese - e abbiamo sentito le urla perché la scala di legno è crollata sotto i piedi dei nostri compagni. Io ho visto crollare tutto, è stata una frazione di secondo. Lo spavento è stato grandissimo. Molti di noi sono ancora sotto choc»..

Il sindaco Nugnes in un post dice: «Stiamo monitorando in tempo reale la situazione dei nostri ragazzi del Liceo "Saffo" rimasti coinvolti nel crollo di parte della scalinata del Globe Theatre a Villa Borghese a Roma. Ho ricevuto rassicurazioni sullo stato di salute dei nostri studenti dal dirigente scolastico, Achille Volpini, e dalla consigliera comunale Simona Di Felice, docente presso l'Istituto che stava accompagnando gli studenti in gita. Alcuni di loro sono stati portati negli ospedali romani per le dovute cure, ma al momento non ci sarebbero situazioni preoccupanti, stiamo comunque tenendo sotto controllo la situazione e daremo eventuali aggiornamenti nelle prossime ore. Ho avuto anche il piacere di sentire il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, immediatamente intervenuto sul posto che mi ha rassicurato sulla situazione e che ringrazio per la premura dimostrata nei confronti dei nostri ragazzi e dei loro accompagnatori. Ci tengo infine a ringraziare, a nome della nostra città, i soccorritori che sono immediatamente intervenuti sul posto»

