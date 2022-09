Accusa un malore alla guida del trattore: in gravi condizioni un uomo di Roseto

Si sente male mentre guida il trattore: grave un 76enne. Trasportato in elisoccorso al Mazzini di Teramo. Il malore è avvenuto verso le 15.30 di oggi in contrada Santa Petronilla a Roseto. Stando alle prime e sommarie informazioni, un uomo, 76 anni del posto, mentre si trovava alla guida di un mezzo agricolo per fare un lavoretto ad un terreno, improvvisamente si è sentito male ed ha perso conoscenza. Il trattore ha continuato a camminare e si è messo a girare su sé stesso.

Dopo qualche giro il mezzo ha sbalzato a terra l’anziano e si è accasciato su un lato. Alcuni presenti hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Roseto e un’ambulanza medicalizzata del 118. Anche se il 76enne, non ha riportato traumi apparenti, ma visto le sue gravi condizioni, molto probabilmente dovute al malore, il personale sanitario ha richiesto l’ausilio dell’elisoccorso che si è alzato in volo da Pescara, per trasportarlo al pronto soccorso del Mazzini di Teramo.