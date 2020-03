© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giulianova piange un altro cittadino morto prematuramente a Roma dopo un intervento chirurgico per il trapianto del fegato. Federico Nepa, 62 anni, era stato operato venerdì dopo aver atteso che arrivasse il suo turno per procedere al trapianto, ma non ce l’ha fatta. Gli amici, e ne aveva tanti, lo avevano salutato per l’ultima volta giovedì quando lo hanno incontrato, come sempre si potrebbe dire, sul porto, solare e sorridente, essendo un grande appassionato di vela ed anche autore di prestigiose regate; uomo di mare in tutti i sensi come lo è anche il fratello Giancarlo, anche lui appassionato di barche e mare che lascia assieme alla sorella Tiziana della gelateria “Marechiaro” e alla moglie Anna. Proprio giovedì gli era arrivata la chiamata perché era finalmente giunto il tempo del trapianto dal momento che conviveva con seri problemi al fegato. Attendeva con ansia questo momento e, come vuole il protocollo in questi casi, è dovuto subito partire per la Capitale e venerdì è stato operato, come detto, senza successo.