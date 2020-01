Dopo Belen, ecco Giulia: Iannone presenta la nuova fidanzata a Vasto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha scelto di trascorrere a Vasto, in compagnia del fidanzato Andrea Iannone, il primo giorno del 2020 la influencer romana da 4 milioni e mezzo di follower Giulia De Lellis. Il 1° gennaio, la nuova compagna del pilota vastese ha pubblicato una foto del fidanzato con padre e fratello, immortalati in piazza Rossetti, di fronte al Ventinove Caffè, di loro proprietà. Uno scatto ben diverso dai soliti che appaiono sul profilo Instagram della influencer, per nulla patinato e senza alcuna geolocalizzazione. A spiegarne la ragione, il giorno dopo, è stata la stessa De Lellis, che nelle Instagram stories in cui ha mostrato anche il caffè bevuto nel locale degli Iannone, ha raccontato di essere stata derubata di abiti, accessori e trucchi e di volere, per questo, essere più discreta sui suoi spostamenti su e giù per l’Italia. Prima di Giulia De Lellis, nella sua città natale Iannone aveva portato anche la storica ex fidanzata Belen Rodriguez, che era arrivata per l’inaugurazione del ristorante per poi scegliere, nell’estate di tre anni fa, di farsi ritrarre sul litorale di Vasto per pubblicizzare la sua linea di costumi.