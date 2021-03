12 Marzo 2021

Tragedia, ieri pomeriggio, a Castiglione a Casauria (Pescara) dove una donna di 70 anni è stata trovata priva di vita, a bordo della sua auto. Una volta lanciato l'allarme, i sanitari del 118 hanno provato a rianimarla, ma si è subito capito che non c'era nulla da fare. Da quanto emerso, la donna si stava recando al cimitero come faceva spesso ed era quasi arrivata, quando ha accusato l'improvviso malore che non le ha lasciato scampo. Del decesso sono stati informati i carabinieri della compagnia di Popoli, che si sono occupati degli accertamenti.