Ancona, donna e il suo cane trovati morti in un dirupo

Ultimo aggiornamento: 12:40

Trovata morta in un dirupo accanto al suo cane, anch’esso morto, e senza tracce di violenza: giallo a Camerata Picena. La vittima è una vedova 71enne di origine abruzzese ma residente a Camerata Picena, trovata morta in un piccolo dirupo vicino a casa. Poco lontano, il suo cane privo di vita. L’assenza di segni di violenza o di impatti porterebbero a scartare la tesi di un incidente stradale, ma al momento non esclusa alcuna ipotesi. La Procura ha disposto l’autopsia, sul posto i carabinieri di Jesi ed i vigili del fuoco.