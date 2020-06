© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un, collaboratore di gustizia, si è reso autore nei giorni scorsi di gravi disordini sia all'interno che all'esterno del carcere di Sulmona. L'uomo dapprima ha ingoiatoe, successivamente, distrutto la cella di un ospedale abruzzese dove è statoA darne notizia sono i componenti delunitario Oreste Leombruni (Osapp), Mauro Nardella (Uilp Pa), Francesco Tedeschi (Cis ), Giuseppe Mazzagatta (Uspp), Cosmo De Luca ( Cnpp) e Massimiliano Doria (Cosa)-Il recluso, che non è nuovo adpoiché resosi già in precedenza di gravi eventi critici, sembra essere portatore di problemi psichiatrici.Con l'evento da lui generato si è riaperta una falla all'interno delche sta mettendo a nudo un annoso problema che in esso insiste: la presenza di un reparto, quello dei, eccessivamente delicato per giustificare la sua presenza in un penitenziario votato al contenimento di circuiti ad Alta sicurezza.