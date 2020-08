© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha approfittato dell'ora d'aria e di un attimo di distrazione degli agenti per scavalcare ladi Pescara e darsi alla fuga. Per fortuna, dopo quasi quattro ore di ricerche, è stato rintracciato da una pattuglia della squadra volante, diretta dal vice dirigente, nella zona dei Colli e riportato al San Donato, in attesa di ulteriori disposizioni.L'evasione da film è andata in scena, nel primo pomeriggio di ieri. A eludere i vari sistemi di vigilanza presenti all'interno dellae a darsi tranquillamente alla fuga, è stato un, T.A., il quale avrebbe terminato di scontare la propria pena per reati contro il patrimonio, da furti a ricettazioni, nel 2024. Ieri, approfittando di varie circostanze, ha pensato bene di andarsene. Immediatamente è scattato l'allarme, ma delsi erano già perse le tracce. Sono quindi scattate le ricerche su tutto il territorio.Dopo qualche ora, grazie ad una intuizione di alcuni poliziotti delleil 51enne è stato individuato nella zona dei Colli, in via, dove abita. Alla vista degli agenti, due in particolare, un uomo e una donna, ha iniziato a scappare, sino a quando non si è ritrovato letteralmente braccato contro un muro. Pur di non essere catturato, così come aveva fatto poco prima per fuggire dal carcere, si è. A questo punto, la poliziotta è entrata subito in auto e ha raggiunto l'altra parte del muro. Come il detenuto è sceso giù, l'ha bloccato e ammanettato. Era ferito. Dopo essere stato medicato, su disposizione del pm Anna Benigni, è stato riaccompagnato al San Donato.