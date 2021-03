Implantologia zigomatica, per la prima volta nuove tecniche in Abruzzo: "gemellaggio" L'Aquila-Milano

Di nuovo all’Aquila, a distanza di poco più di anno, rivediamo in campo l’illuminata collaborazione chirurgica tra reparto di chirurgia Maxillo-facciale dell’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, nelle vesti del dottor Francesco Grecchi, e il centro di Implantologia dentale diretto dal dottor Marco Parravano.

Ed ecco che alla tecnica del “tutto in un giorno”, fiore all’occhiello del centro di Implantologia, viene ad affiancarsi un’altra avanguardia nell’ambito della chirurgia riabilitativa: l’implantologia zigomatica iuxta-sinusale.

La tecnica è volta a sopperire alle difficoltà che incorrono in casistiche accuratamente selezionate, in cui si evidenzia una totale assenza di osso, in grado di supportare l’applicazione di impianti; finora la soluzione d’elezione è stata l’innesto osseo le cui controindicazioni e i possibili effetti collaterali lo rendono una procedura invasiva e con alte probabilità di fallimento. Nei pazienti le cui caratteristiche lo rendano possibile, la chirurgia zigomatica iuxta-sinusale garantisce il rispetto e la conservazione dell’anatomia scheletrica del paziente ottenendo al contempo un supporto protesico ottimale, tutto in poche ore e con una convalescenza minima.

Di implantologia zigomatica si parla sin dagli anni ’90 quando i primi protocolli sono stati sviluppati nell’intento, anche allora, di riuscire ad eliminare, quando possibile, l’esigenza di ricorrere agli innesti ossei; tuttavia l’approccio proposto (intra-sinusale) si traduceva più che spesso in complicanze e decorsi post-operatori travagliati.

Il nuovo approccio, iuxta-sinusale, ha completamente rivoluzionato la procedura, rivelandosi di facile esecuzione, rapido e con elevato margine di sicurezza e successo.

L’assenza di osso per l’applicazione di impianti dentali è un ostacolo notevole ma soprattutto molto diffuso tra i pazienti che spesso devono rinunciare a migliorare la propria salute dentale proprio a causa di questa problematica. L’opportunità, a oggi unica in Abruzzo, offerta dal Centro di Implantologia Dentale del Dott. Marco Parravano, di poter accedere a queste nuove tecniche, ha fatto esponenzialmente aumentare la richiesta di interventi rendendo necessario l’assorbimento del prof F. Grecchi nello staff del Centro stesso.

La presenza nella nostra regione di un’ autorità come il dott. Grecchi è la testimonianza di come la chiave del progresso e del miglioramento sia l’apertura verso le novità e la collaborazione.

Primo in Abruzzo a offrire un servizio sanitario di così alto profilo, il dott Parravano ha compreso come il successo in area medico-sanitaria sia raggiungibile solo grazie alla cooperazione di professionalità specializzate che si integrano.

