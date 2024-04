Da oggi la carica dei 300 catechisti: in 2mila per il Miracolo Eucaristico

La carica dei 300, tanti sono i catechisti in arrivo oggi a Lanciano dall’Abruzzo e dal Molise. Ma il fine settimana va ben oltre nella città della fede che oggi e domani fa un pienone di oltre 2 mila pellegrini al Miracolo Eucaristico. Ancora più strabiliante sarà il weekend del 20 e 21 aprile dove gli arrivi ufficialmente prenotati superano le 5 mila persone. «Per il grande afflusso – dice Massimiliano Di Paolo, responsabile dell’accoglienza al Miracolo, saremo costretti a fare orario continuato. In arrivo poi tanti pellegrini anche per il ponte del 25 aprile e del 1° maggio». Per oggi e domani numerosi gruppi dagli Usa, Polonia, Slovacchia, Brasile, Messico. Stranieri che la fanno da padrone ma anche tanti italiani; e poi innumerevoli ragazzi dal Centrosud in queste settimane per la preparazione in vista delle loro prime comunioni a maggio e giugno. Il 2023 si è chiuso con 130 mila pellegrini registrati, record assoluto negli ultimi anni, con netta ripresa dopo il Covid. E ora inizia la nuova impennata visto che da Pasqua si sta per sfondare il muro dei 25 mila arrivi.

PROVA GENERALE

Una buona prova generale in attesa del Giubileo del 2025. Intanto Lanciano è stata scelta sulle 11 diocesi della regione ecclesiale d’ Abruzzo e Molise per ospitare il convegno “Catechista testimone e comunicatore della bellezza del Vangelo” promosso dalla Consulta Catechistica regionale, che inizia alle 9 nella restaurata e stupenda chiesa di Santa Maria Maggiore, monumento nazionale risalente al XII secolo. «Sarà un momento importante di riflessione per 300 catechisti e catechiste che siamo molto felici di accogliere, assieme ai vescovi e ai presbiteri nella nostra diocesi - dice l’arcivescovo Emidio Cipollone.

Si lavorerà assieme per poter dare un nuovo slancio nel servizio dell’annuncio e della catechesi che è fondamentale». Per don Gilberto Ruzzi, direttore della Consulta Catechistica Regionale: «Sono tre i verbi che guideranno le riflessioni, riconoscere, interpretare e scegliere. Luogo scelto Santa Maria Maggiore, uno dei tanti scrigni di tesori e fede del patrimonio artistico che caratterizza la regione». Presenti poi il delegato Ceam Claudio Palumbo, vescovo di Trivento, don Alberto Zanetti della Cei e la professoressa Alessandra Augelli, docente di Pedagogia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Mattinata di lavoro poi i catechisti visiteranno il museo diocesano e la città.