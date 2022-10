Muore a 22 anni per una grave malattia: addio a Denise

Profondo dolore a Montalfano, popolosa contrada di Cupello, paese del Vastese, in provincia di Chieti. È morta alle prime ore di ieri mattina Denise Piscicelli, ragazza di 22 anni stroncata da una malattia. La giovane era molto conosciuta, aveva scoperto la malattia due anni fa, nonostante le cure non c’è stato nulla da fare per salvare la sua giovane vita e tutti i sogni che aveva. Negli ultimi tempi era stata ricoverata all’hospice di Torrevecchia Teatina, in provincia di Chieti, dov’è avvenuta la scomparsa.

La comunità di Montalfano in queste difficili ore si sta stringendo alla famiglia, ai genitori Teodora e Giuseppe, ai fratelli Emiliano e Mariassunta e al fidanzato Giuseppe. I funerali si terranno questo pomeriggio, alle 16, nella chiesa parrocchiale della Natività di Maria Santissima. Grande cordoglio in paese: «Non si può morire a 22 anni, Denise era piena di vita e di sogni» . Sul manifesto funebre la famiglia ha scritto: «Ora sei sole, aria e vento. Vestita di parole danzi sempre più in alto dove finisce il cielo. Ti vedremo riflessa in un arcobaleno. Buon volo».