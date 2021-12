Covid, ragazza incinta ricoverata con la polmonite: sta per partorire

Ricoverata alla trentacinquesima settimana di gravidanza: un trasferimento, quello fatto l'altra notte per una ventitreenne di Sulmona, più a scopo cautelativo che per reali esigenze di pericolo. Anche se i medici dell'ospedale di Sulmona le hanno riscontrato una polmonite bilaterale, dovuta ad infezione da Covid.

La ragazza sarà monitorata al San Salvatore dell'Aquila e con lei anche il bimbo che porta in grembo e che dovrebbe nascere a giorni. Salgono così a sette i ricoveri nel Centro Abruzzo, un dato in linea con il complessivo andamento del contagio, assestatosi dopo la grande ondata del mese scorso, quando in ospedale si trovavano 18 pazienti e il numero dei contagi giornalieri era molto più alto.

I referti, però, continuano ad essere a due cifre: ieri altri 18 contagi accertati nell'area peligno-sangrina, con Sulmona che resta il centro più colpito con 11 casi, per un totale di 129 attualmente positivi in città su 229 del territorio (numero solo leggermente più alto rispetto al giorno prima, grazie a ben 17 negativizzazioni). Tre casi ha registrato ieri anche Pratola Peligna, mentre un caso è stato accertato a Pettorano sul Gizio, Scanno, Castel di Sangro e Pescocostanzo. Un quadro non allarmante, ma neanche troppo tranquillizzante, soprattutto in vista del periodo delle feste alle porte e che, inevitabilmente, aumenterà i contatti occasionali con i ritorni di parenti e studenti fuori sede.

Anche per questo tanto Sulmona che Pratola Peligna hanno organizzato oggi l'ennesimo screening della popolazione: tamponi gratuiti antigenici per individuare i positivi a loro insaputa prima del veglione di Natale. La postazione di Sulmona, in particolare, lascia il tradizionale drive-trough di via XXV aprile, per scendere in piazza, nel cuore della città. I tamponi saranno somministrati (dalle 16,30 alle 19,30) nella centralissima piazza XX Settembre, luogo simbolo del ritorno. «Uno screening destinato in particolare ai turisti e agli studenti fuori sede spiega l'assessora Catia Di Nisio che ha l'obiettivo di arginare il rischio durante le feste». Seduta di tamponi anche a Pratola Peligna, dove i test antigenici saranno eseguiti nella sede dell'ex scuola di via Colella (dalle ore 14 alle 18), anche qui con l'obiettivo di intercettare soprattutto i fuori sede che rientrano per le vacanze.

Patrizio Iavarone