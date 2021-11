Covid, in Abruzzo 198 nuovi casi: Aquilano e Teramano le aree più colpite. Ricoveri stabili

L'AQUILA - Sono 198 i nuovi contagi, di età compresa tra un anno e 98, registrati nel bollettino domenicale diffuso dall'assessorato alla Sanità della Regione. Non ci sono deceduti.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3.313 tamponi molecolari e 11.941 test antigenici.

I guariti sono arrivati a 79.840, 14 nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 3.707 (+ 184).

Stabili i ricoveri: 88 pazienti in area medica (+1), 8 in terapia intensiva (-1). Le soglie di occupazione restano abbondantemente al di sotto delle soglie che imporrebbero il passaggio in zona gialla.

I territori più colpiti sono le province di Teramo (73 casi) e L'Aquila (63). 30 casi in provincia di Chieti e 27 in quella di Pescara.

Tra le località, 23 contagi a Sulmona, 16 a Pescara, 12 ad Avezzano e 11 a Giulianova.