Ordinanza zona rossa firmata in serata: «Quella che gira è un fake»

Un'ordinanza tarocca sull'isituzione della zona rossa in Abruzzo, con date e informazioi sballate e fuorvianti, capaci di scatenare il panico che in queste ore corre un po' in tutta la regione, sta girando da pomeriggio. A spoiegare che si tratta di «un fake» è l'ufficio stampa del governatore Marco Marsilio. «Non appena l'ordinanza verrà firmata, come sempre la rete in tempo reale». L'ordinanza è attesa in serata e la zona rossa partirà da dopo la mezzanotte. Scuole aperte, anche se si sta ragionamento su quali classi ridefinire in didattica a distanza.

Coronavirus, Abruzzo zona rossa da mercoledì: le scuole non saranno chiuse completamente. Ordinanza nelle prossime ore

Ultimo aggiornamento: 20:08

