Coronavirus, Abruzzo zona rossa da mercoledì: le scuole non saranno chiuse completamente. Ordinanza nelle prossime ore

L'AQUILA - Zona rossa, ma senza la chiusura completa delle scuole, dunque perfettamente in linea con quanto già attualmente previsto dal Dpcm nazionale del 3 novembre. Lo ha annunciato il governatore Marco Marsilio, in visita all'ospedale di Sulmona: l'ordinanza sarà firmata nelle prossime ore e con tutta probabilità andrà in vigore da mercoledì, per lasciare il tempo a tutti di organizzarsi. Durerà fino al 3 dicembre, salvo modifiche in base all'andamento dei contagi.

APPROFONDIMENTI IL RICORSO Covid Lazio, il Tar blocca la Regione: «Stop a medici di... IL BOLLETTINO Covid Lazio, il bollettino di oggi 16 novembre: 2.407 nuovi casi,... ABRUZZO Avezzano, ambulanze in coda al pronto soccorso: arriva la Polizia

Dunque è stata bocciata la richiesta formulata dal Comitato tecnico scientifico regionale che aveva sostenuto domenica la necessità di un blocco totale delle lezioni. Circostanza che aveva generato numerose polemiche e tensioni.

Covid Italia, bollettino oggi 16 novembre: 27.354 nuovi casi e 504 morti. Rapporto positivi/tamponi sale al 18%

Le scuole

Invece la didattica digitale sarà estesa in via esclusiva per il cento per cento anche alle seconde e terze classi delle scuole secondarie di I grado, come previsto dal Dpcm. Per il resto scuole aperte per infanzia, primaria e prima media.

Per tutta la mattinata si sono susseguiti incontri e confronti: Marsilio ha ascoltato, in videoconferenza, sindaci, amministratori, prefetti, associazioni, categorie, mondo scolastico, parti sociali.

Per almeno 15 giorni stop a ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione, divieto di uscire anche dal comune dove si risiede (sempre salvo necessità e urgenza).

Sui ristori Marsilio ha detto che "è in corso l'interlocuzione con il governo" per risarcire le attività costrette allo stop. Vengono chiusi i negozi al dettaglio, tranne alimentari, farmacie, edicole; chiusi i mercati di generi non alimentari. Chiusi i centri estetici.

Viene interdetta l'attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie: resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché, fino alle ore 22, la ristorazione con asporto.

Sono vietate inoltre le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all'aperto. Sarà invece consentito svolgere individualmente attività motoria (sport e passeggiate), ma sempre e solo in prossimità della propria abitazione, individualmente e nel rispetto rigoroso dei gesti-barriera.

In arrivo in #Abruzzo 1,8 milioni di pezzi di #tamponi oro-faringei, rino-faringei e provette.

Il materiale, scaricato nel pomeriggio di oggi, sarà consegnato domani mattina nei depositi indicati dalle singole Aziende Sanitarie territoriali, secondo gli ordinativi di ogni #Asl pic.twitter.com/rLpoY7DyyL — Marco Marsilio (@marcomarsilio) November 15, 2020

Ultimo aggiornamento: 18:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA