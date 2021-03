Nonostante il record di contagi – ieri nel Pescarese quasi 300 -, nonostante la zona rossa e gli ospedali ormai strapieni, è stato un altro fine settimana di gran lavoro per le forze dell'ordine. Tanta gente in giro, molta proveniente anche da fuori Comune, riviera presa d'assalto, e persino una festa di compleanno su una barca al porto turistico.

Fra i sanzionati, un gruppo di amici, uomini e donne, fra i 35 e i 40 anni, che aveva deciso di festeggiare il compleanno di uno di loro su una barca ormeggiata al Marina di Pescara, ritenendo probabilmente che lì nessuno li avrebbe disturbati. Insomma, che non avrebbero avuto problemi. E, invece, sul più bello ad interrompere il party ci hanno pensato guardia di finanza e polizia, dopo aver ricevuto più di una segnalazione.

Davanti a loro, otto persone, gran parte delle quali provenienti da fuori Pescara e pertanto multate anche per non aver rispettato il divieto di spostamento se non per motivi necessari. E la festa non lo era di sicuro.

