4 Marzo 2021

E' morto stamane all'ospedale Covid di Pescara Antonio De Fabritiis, corrispondente consolare d'Italia a Santiago de Cuba, consigliere Cram Regione Abruzzo, presidente dell'Associazione Abruzzesi a Cuba, ex presidente dell'Inps di Pescara (per ben due mandati) ed ex segretario regionale della Cisl Funzione Pubblica.

Sotto choc la moglie Sandra Estevez e figli. A giugno era morto il suo promogenito Luca.