Coronavirus, morta Rosanna Antognetti: lavorava all'Ufficio concorsi della Asl di Chieti

Morta per coronavirus Rosanna Antognetti, dipendente della Asl Lanciano Vasto Chieti «La Asl - si legge in una nota - non perde solo la grandissima lavoratrice dell'Ufficio concorsi, una professionista competente rigorosa e puntuale, ma una persona speciale solare gentile e affettuosa che non faceva mai mancare il suo sostegno e una parola di allegria e di speranza anche nei momenti più complicati».

«Tutti le volevamo bene, tutti oggi siamo increduli e addolorati. Per settimane abbiamo sperato che avrebbe sconfitto il Covid-19, aggrappati a ogni piccola e buona notizia che ci giungeva dalla battaglia lunga ed estenuante combattuta in un letto di Rianimazione contro un nemico subdolo e implacabile, al quale anche la tempra e la forza di volontà di Rosanna alla fine hanno dovuto cedere». Il marito di Rosanna, di professione anestesista all'ospedale di Vasto, è attualmente ricoverato.

Ultimo aggiornamento: 15:36

