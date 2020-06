© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coronavirus in un albergo della Marsica. Isolamento domiciliare, da ieri, per i proprietari di una piccola struttura alberghiera dopo che un operaio proveniente dalla Toscana, che aveva soggiornato nell'hotel, è risultato positivo al coronavirus. Dopo la comunicazione da parte della Asl di Firenze di positività da Covid-19 su un operaio peruviano di rientro da lavoro in Marsica, l'Azienda sanitaria ha immediatamente avviato le procedure del caso. «Le autorità della Asl 1 - fa sapere il sindaco di Aielli, Enzo Di Natale – ha subito avvisato la proprietaria di una piccola struttura ricettiva, della segnalazione giunta dalla Toscana, dimostrando così l'efficacia della catena informativa predisposta. Sono state immediatamente avviate le indagini epidemiologiche, e la proprietaria della piccola struttura, risultata la persona stretto contatto del caso positivo, è stata posta in isolamento domiciliare».«La struttura ricettiva, inoltre, è stata chiusa - aggiunge il primo cittadino - in ottemperanza alle indicazioni sanitarie per situazioni del genere. Alla luce della breve permanenza dell’operaio sul territorio marsicano, secondo l'Azienda sanitaria, non è attualmente possibile chiarire dove la persona sia stata contagiata dal Covid-19».