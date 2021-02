Coronavirus, nuova escalation di contagi in provincia di Chieti. Ad Atessa è morto ieri Pinuccio Tucci, ex coordinatore radiologia, da un anno in pensione. Grande preoccupazione a Lanciano dove i decessi delle seconda ondata sono 33 e 290 i contagi, mai così tanti.

Il sindaco Mario Pupillo lancia l’allarme: «Ci stiamo avvicinando pericolosamente all’1% della popolazione contagiata: significa che in molte famiglie ci sono casi di covid o di quarantene, una situazione di allarme che ci preoccupa e che deve richiamare tutti alla massima attenzione».

