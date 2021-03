14 Marzo 2021

di Sonia Paglia

(Lettura 2 minuti)







Il Coronavirus provoca la seconda morte nel piccolo borgo di Pescocostanzo (L'Aquila). Si tratta di Maria Zizzari, 82 anni, conosciuta in paese, in quanto gestiva, con la sua famiglia, un distributore di carburante. Il suo cuore ha cessato di battere venerdì sera, nella stanza dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila, dove si trovava in degenza da circa 13 giorni. Il dramma dei familiari, quasi tutti positivi al virus, che non potranno accompagnare la salma al cimitero, per l’ultimo saluto.

L’anziana, dopo l’esito negativo al tampone, il 27 febbraio scorso, aveva ricevuto la prima dose di vaccino. Il giorno dopo è stata condotta nel nosocomio di Castel di Sangro, con sintomi riconducibili al virus. Eseguiti gli esami diagnostici e disposta l’ospedalizzazione. Da qui, l’esito positivo della contaminazione da variante inglese e il trasferimento nella clinica San Raffaele di Sulmona. Ma nel corso dei giorni, il suo quadro clinico si sarebbe complicato notevolmente, tanto da necessitare il trasporto urgente nel presidio ospedaliero dell’Aquila, reparto pneumologia, dove è stata sottoposta a terapia specifica, per il trattamento dei pazienti con infezione da Covid-19. Ieri, purtroppo, il decesso.

Secondo il parere dei medici, il contagio sarebbe avvenuto prima della somministrazione del vaccino. Del resto, i casi di positivi certificati dopo la prima dose, sarebbero numerosi. Sembra che la vittima non soffrisse di patologie pregresse, se non di qualche piccolo disturbo, dovuto all’età avanzata. Infatti, guidava ancora, e con disinvoltura, la sua automobile. Era una donna attiva, audace, sorridente e sempre disponibile per il prossimo.