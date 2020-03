© RIPRODUZIONE RISERVATA

Del calo dei, per ora, neanche l’ombra. Sebbene ci si mantenga ancora nel range migliore tra quelli previsti dai modelli, la giornata di ieri ha frantumato le più ottimistiche ipotesi delle ore precedenti: l’epidemia diincontinua a dilagare e, per ora, non lascia intravedere modifiche alla curva epidemiologica. Altri 133 casi, la cifra più alta mai registrata fino a questo momento. La fatidicalo spettro di inizio emergenza, è ormai a un tiro di schioppo (946). Ma soprattutto per tornare a un aumento del genere (+18% sul giorno prima), bisogna andare indietro di 5 giorni, al 21 marzo. Insomma: proprio nel momento in cui ci si attendeva una discesa, arriva una nuova salita.Cambia, però, la geografia delle, per quanto possa essere valida da un sistema diagnostico che fino ad ora ha avuto una capacità di circa 5-600 tamponi al giorno. Mentre, territorio più colpito, mostra timidi segnali positivi, ieri è esplosa la questione-Teramo, con 67 contagiati accertati, sia nel capoluogo di provincia che nei territori limitrofi. Tutto sommato regge il sistema delle terapie intensive: si è passati dai 59 posti occupati mercoledì ai 64 di ieri (10 in provincia dell'Aquila, 12 in provincia di Chieti, 32 in provincia di Pescara e 10 in provincia di Teramo). Oltrepassato il 50% della capacità complessiva, non per nulla si stanno riconvertendo reparti (all’Aquila) e, come ha detto il governatore, reperendo nuove strutture (vedi interporto di Avezzano). In triste aumento anche la contabilità dei decessi, arrivata ormai a 63 casi: gli ultimi sono un 70enne e un 62enne di Penne; una 92enne di Roccascalegna; una 49enne e un 72enne di Pescara; un 66enne di Gessopalena; una 83enne, una 87enne e un 94enne di Chieti; una 86enne di Silvi; una 91enne di Città Sant'Angelo.