Covid, due nuovi contagi in provincia di Teramo

Anche oggi sono stati registrati nuovi casi di contagi da coronavirus in Abruzzo: due positivi in più rispetto a ieri, entrambi della provincia di Teramo. In tutto dall'inizio della pandemia gli infettati sono stati 3.389. Ieri non stato constatao nessun decesso. Sono 17 i ricoverati, di cui uno in terapia intensiva. Mentre 99 contagiati sono in isolamento domiciliare, 2.801 sono i dimessi o guariti e i test complessivi effettuati sono 130.753.

