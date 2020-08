© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mentre si sono svolte regolarmente le operazioni di arrivo del contingente da duecento persone partito da Porte Empedocle, la novità delle ultime ore è chesi appresta ad accogliere altri 35 migranti: 20 destinati al Teramano, probabilmente a Roseto degli Abruzzi, e 15 nel Chietino. L’arrivo è previsto nei prossimi giorni. La notizia, destinata a sollevare ulteriori polemiche, è emersa solo ieri, giorno in cui, con qualche ora di ritardo rispetto al previsto a causa della complessità delle procedure per la partenza dalla Sicilia, i primi duecento migranti hanno fatto ingresso in, senza particolari criticità se non per le tensioni, politiche e nella cittadinanza, che l’approdo ha generato. Otto pullman sono serviti per trasferire i migranti: 35 nella Marsica (venti a Civita d’Antino e 15 a Canistro), 15 in una struttura di Pettino, quartiere dell’Aquila, 50 a Moscufo nel Pescarese e altrettanti a Gissi (Vastese) e a Civitella del Tronto, provincia di Teramo.A quanto hanno comunicato letutti sono stati sottoposti a test per il coronavirus prima della partenza: 50 a tampone, 150 al sierologico. Nessun controllo ha dato esito positivo, ma è chiaro che localmente le Asl si sono impegnate a nuove verifiche più approfondite in tempi celeri. Le maggiori preoccupazioni, infatti, sono quelle legate a rischi per il contagio da Covid-19 e a quelli per possibili fughe, come già accaduto a Turrivalignani, nel Pescarese. Per questa ragione tutti i migranti, indistintamente, dovranno rispettare la quarantena obbligatoria diIl caso più spinoso è quello di Moscufo dove il sindaco,, con il sostegno del presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, si è dichiarato immediatamente contrario. A Moscufo i migranti sono arrivati prima delle 7 nel Cas, il Centro di accoglienza straordinaria di via Cristoforo Colombo. D’accordo con il neo prefetto di Pescara,, la struttura sarà presidiata da dieci unità delle forze dell’ordine, giorno e notte. Dopo le proteste dei giorni scorsi, il primo cittadino - che ieri si è recato di persona al Cas per verificare la situazione - ha ottenuto una sorta di “sconto”: a Moscufo sono arrivate solo famiglie, alcune con bambini. «Questo ci fa stare un po’ più tranquilli - ha detto De Collibus - ma restiamo vigili».In ogni caso per scongiurare possibili tentativi di fuga nelle campagne circostanti, l’edificio verrà illuminato da una torre faro portatile messa a disposizione dalla. Tutte misure, queste, decise nel corso del vertice operativo in Prefettura che ha preceduto l’arrivo. L’Asl di Pescara si è impegnata a effettuare i tamponi già a partire da domani. Stessa cosa hanno fatto le aziende sanitarie delle altre province. All’Aquila quindici migranti sono stati ospitati in una struttura a disposizione dellaindividuata nel quartiere di Pettino. Anche in questo caso, seppur in maniera meno evidente, ci sarà un monitoraggio costante ed efficace per assicurare i controlli del caso. Da capire cosa accadrà nei prossimi giorni: la Lega, infatti, ha annunciato una protesta in ognuno dei luoghi coinvolti dall’arrivo degli stranieri.