Clementina Di Rocco, morta a Roma a 44 anni l'attrice abruzzese: oggi il funerale

È morta in una clinica di Roma, l'attrice abruzzese Clementina Di Rocco, 44 anni, una giovane vita spesa per l'arte e il teatro che era la sua grande passione. È deceduta giovedì scorso a causa di una grave malattia che ha cercato di contrastare con forza e coraggio: era andata nella Capitale per un ciclo di cure ma il male, subdolo e aggressivo, ha avuto il sopravvento.

L'attrice Di Rocco viveva a Pescara ma la sua famiglia si era stabilita nella vicina Silvi Marina dove oggi alle 13 arriverà il feretro, poi alle 16 il funerale nella chiesa Maria Santissima in via Vespucci a Pescara.

Nella sua carriera di attrice c'è il ruolo nella commedia "Sarto per signora", l'ultima esibizione nelle Marche. Molto nota in Abruzzo, era impegnata in tournée che la portavano a girare i teatri d'Italia e della regione. A luglio si era esibita in uno spettacolo all'eremo di Santo Spirito a Majella di Roccamorice. E al teatro Marrucino di Chieti aveva partecipato al Festival interregionale abruzzese del monologo.